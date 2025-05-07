Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8. Его заявления, сделанные в Белом доме, передает РИА Новости.

По мнению Трампа, если бы Россия осталась в составе G8, тогда не началась бы "смертоносная война".

Ранее президент США выступал за восстановление "Группы восьми" с участием России. Он заявил, что "с удовольствием" вернул бы российскую сторону обратно.

Россия вышла из состава G8 в 2014 году на фоне событий на Украине и усложнившихся отношений с Европой и США. После этого объединение перешло в формат G7.

