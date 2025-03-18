Путин выразил недоумение, почему G7 называют "большой" семеркой

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Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, почему группу G7 называют "большой" семеркой, если ее расположение на карте столь незначительное, что даже и не видно.

Лидер государства напомнил, что в прошлом году рост ВВП еврозоны "Большой семерки" составил всего 0,9%.

"Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь – на карте не видно", – сказал Путин в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад восстановлению "Группы восьми" (G8) с участием России, назвав исключение последней ошибкой. При этом глава Белого дома подчеркнул, что его позиция в этом вопросе не зависит от его личных отношений с РФ.

Российская сторона вышла из состава "Группы восьми" в 2014 году на фоне событий на Украине и усложнившихся отношений с Европой и США. После этого объединение перешло в формат G7.