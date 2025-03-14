Страны G7 заявили о необходимости соблюдения любого возможного прекращения огня на Украине

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Страны "Большой семерки" (G7) заявили о необходимости соблюдения любых договоренностей, связанных с прекращением огня на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД государств, входящих в G7, передает ТАСС.

"Мы подчеркнули, что любое прекращение огня должно уважаться. А также подчеркнули необходимость выработки мощных и вызывающих доверие договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина может сдерживать возможные обновленные акты агрессии", – говорится в документе.

В заявлении также отмечается намерение G7 "продолжать координировать экономическую и гуманитарную помощь" Украине, а также добиваться ее скорейшего восстановления. Помимо этого, страны "Большой семерки" выразили осуждение помощи, которую Иран, КНДР и Китай якобы оказывают России.

Саммит глав МИД государств "Большой семерки" (G7) проходит с 12 по 14 марта в канадской провинции Квебек.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы. К примеру, по словам президента России, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский указал, что Москва якобы готовит отказ от перемирия. Он также в очередной раз призвал США и другие западные страны ввести более жесткие санкции в отношении России для урегулирования конфликта.

