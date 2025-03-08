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08 марта, 23:08

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Bloomberg: США настаивают на смягчении формулировок относительно РФ в рамках G7

США настаивают на смягчении формулировок относительно РФ в рамках G7 – СМИ

Фото: depositphotos/Ruletkka

Соединенные Штаты Америки настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что в Канаде, которая в 2025 году председательствует в "Большой семерке", на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке пройдет саммит министров иностранных дел объединения. В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая касательно РФ, говорится в публикации.

Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон предлагает убрать из коммюнике слово "санкции" в отношении Москвы. По словам источников, США также выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с Россией.

Между тем СМИ писали, что Штаты рассматривают возможность ослабления энергетических антироссийских санкций. Белый дом поручил Минфину изучать способы ослабления ограничений в случае прекращения украинского конфликта, утверждали журналисты.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа полагает, что возможности Вашингтона во введению новых антироссийских санкций еще не исчерпаны, указал глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

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