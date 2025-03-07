США заявили, что не исчерпали потенциал санкционного давления на РФ

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Администрация американского президента Дональда Трампа полагает, что возможности Вашингтона во введению новых санкций против России еще не исчерпаны. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, передает ТАСС.

"Президент Трамп убежден, что нам нужно усадить всех за стол переговоров. Мы можем добиваться этого пряником, а можем – кнутом", – сказал Хассет, комментируя возможность США ввести антироссийские санкции до достижения урегулирования украинского конфликта.

На вопрос журналистов, остались ли еще, по мнению администрации США, в РФ структуры, не затронутые ограничениями, политик ответил: "Осталось еще чертовски много всего, это точно". При этом он не назвал компании, в отношении которых могут ввести рестрикции.

Говоря об американском лидере, Хассет отметил, что Трамп может предпринять множество шагов, чтобы усадить всех за стол переговоров. По его мнению, глава Белого дома "делает все возможное, чтобы убедить" стороны стремиться к урегулированию.

Ранее СМИ писали, что администрация Соединенных Штатов изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом якобы попросил Госдеп и Минфин разработать варианты ослабления ограничений.

Сам же Трамп сообщал, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования на Украине.