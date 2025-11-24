Reuters: Европа согласна на возврат России в G8 после урегулирования на Украине

Фото: depositphotos/zoomteam

Европейские страны согласились на возвращение России в G8 после завершения украинского конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейский план урегулирования кризиса.

Уточняется, что Россию пригласят обратно в G8, а сама страна будет постепенно реинтегрирована в глобальную экономику.

Ранее США разработали мирный план по урегулированию украинского конфликта, который состоял из 28 пунктов. Среди них – возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии.

В свою очередь, Евросоюз обнародовал свой дополненный план по Украине, который также включает 28 пунктов. Европа в своем предложении допустила вступление страны в НАТО при консенсусе среди членов блока. Предложения ЕС также не содержат пункт про признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.