Фон дер Ляйен назвала три условия ЕС для мирного урегулирования на Украине

Фото: depositphotos/ginasanders

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала три основных требования Евросоюза к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

Первое требование главы ЕК – границы не могут быть изменены силой. Фон дер Ляйен также не допустила каких-либо ограничений на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Согласно третьему требованию, в мирном соглашении должна отражаться якобы центральная роль Евросоюза в обеспечении мира на Украине, а также в восстановлении этой страны.

Ранее США разработали мирный план по урегулированию украинского конфликта, который состоял из 28 пунктов. Среди них – возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии.

Делегации США и Украины уже провели в Женеве первый раунд переговоров по согласованию условий мирного соглашения. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на переговорах удалось добиться огромного прогресса.

В свою очередь, Евросоюз обнародовал свой дополненный план по Украине, который также включает 28 пунктов. Европа в своем предложении допустила вступление страны в НАТО при консенсусе среди членов блока. Предложения ЕС также не содержат пункт про признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.

Предложенный план сенатор Алексей Пушков назвал "продуманным для продолжения войны".

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

Сюжет: Переговоры по Украине
