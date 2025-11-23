Форма поиска по сайту

23 ноября, 21:07

Политика

Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах по Украине в Женеве

Фото: ТАСС/АР/Martial Trezzini

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с представителями Украины в Женеве удалось достичь "хорошего прогресса" в урегулировании конфликта. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

"У нас, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча за весь этот процесс, в котором мы участвовали с самого начала", – сказал он.

Политик отметил, что команды ушли в свои комнаты. Продолжается работа над некоторыми предложениями.

"Мы поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий и приблизиться к чему-то, что устраивает и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты", – указал Рубио.

В конечном итоге план урегулирования должен быть одобрен американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, уточнил он

"И, очевидно, есть еще и российская сторона уравнения", – добавил госсекретарь США.

Переговоры между представителями Киева и Вашингтона ранее начались в Женеве. Неназванный американский чиновник утверждал, что сторонам "в некоторых вопросах удалось прийти к окончательным договоренностям". В свою очередь, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что мирный план находится на завершающем этапе согласования.

Документ, разработанный США, включает в себя 28 пунктов, которые предполагают возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение численности украинских военных и другое.

В ответ европейские лидеры создали встречный план на инициативы Трампа. Ожидалось, что его представят на переговорах в Женеве.

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

