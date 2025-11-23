Sky: Европа подготовила встречный план в ответ на предложения США по Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейские лидеры разработали встречный план в ответ на мирные инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, документ будет представлен 23 ноября на встрече в Женеве. Детали европейских предложений пока не разглашаются. Однако комментатор телеканала Аманда Акасс выразила опасения, что возможная договоренность между Москвой и Вашингтоном без участия Брюсселя станет "сценарием страшного сна" для Европы и Украины, который они пытались избежать с момента прихода Трампа к власти.

В свою очередь, источник ТАСС в дипломатических кругах Брюсселя утверждает, что ЕС будет стремиться на переговорах в Женеве добиться от США отказа от требований демилитаризации Украины, а также от передачи Вашингтону контроля над частью замороженных российских активов.

"Оба эти требования разрушают стратегию превращения Украины в "стального дикобраза" и подрывают планы ЕС по ремилитаризации Европы. Это главные задачи европейских переговорщиков в Женеве", – отметил собеседник агентства.

Помимо этого, Евросоюз планирует добиться передачи Киеву контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС), продолжил инсайдер. Это, по его словам, поможет сократить расходы ЕС на поддержание энергобаланса страны, поскольку в будущем Брюссель надеется вернуться к льготным поставкам электроэнергии с Украины.

Относительно территориального деления Украины, источник отметил, что для ЕС этот вопрос имеет "исключительно символическое значение".

Белый дом объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, 20 ноября. Документ предусматривает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предполагает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Сразу после того украинский лидер Владимир Зеленский одобрил формирование делегации для переговоров по американскому плану. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что этот документ может стать основой для будущего дипломатического урегулирования.

В связи с этим британский премьер Кир Стармер подтвердил проведение переговоров по урегулированию кризиса 23-го числа в Женеве, а ЕС запланировал экстренный саммит в Анголе на 24 ноября.