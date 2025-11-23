Форма поиска по сайту

23 ноября, 18:11

Политика

Трамп возложил вину за украинский конфликт на Киев и прошлую администрацию США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп возложил вину за украинский конфликт на Киев и прошлую американскую администрацию.

"Война между Россией и Украиной является жестокой и ужасной, при сильном и качественном руководстве США и Украины она никогда бы не случилась", – написал он в соцсети Truth Social и отметил, что за годы президентства Джо Байдена конфликт только усугубился.

Более того, американский лидер назвал неблагодарным нынешнее "руководство" Украины за отсутствие признательности усилий со стороны Соединенных Штатов. Однако он не пояснил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Киева.

Укрепление власти украинского лидера Владимира Зеленского станет поводом для отказа Евросоюза и США от поддержки страны, сказал ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, при Зеленском критики политического курса и антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, что может дать находящимся за рубежом аргументы для оспаривания поддержки киевских властей.

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

