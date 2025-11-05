Порошенко назвал укрепление власти Зеленского поводом для отказа в помощи Киеву

Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Укрепление власти украинского президента Владимира Зеленского станет поводом отказа Евросоюза и США от поддержки страны. Об этом заявил бывший лидер Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Как отметил Порошенко, при Зеленском критики политического курса и антикоррупционные активисты подвергаются нападкам. Это может дать находящимся за рубежом аргументы для оспаривания поддержки украинских властей.

Кроме того, по мнению экс-главы государства, следствием таких действий со стороны нынешних властей также становится деморализация общества.

Ранее бывший президент Украины обвинял Зеленского в авторитаризме. Порошенко посоветовал ему не пытаться удерживать власть, так как у народа может "лопнуть терпение".

Политик также указал на критические ошибки главы киевского режима, которые навредили Украине. Одна из них – "катастрофическая" встреча Зеленского в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.