Политолог Блохин: Зеленский вряд ли покинет пост президента Украины до конца СВО

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли покинет свой пост до завершения российской спецоперации. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал положение Зеленского сложным. По словам американского лидера, его украинский коллега находится в "очень тяжелой ситуации".

Блохин подчеркнул, что Трамп произнес эти слова в контексте отношений Украины и США.

"Сейчас главный приоритет американцы будут отдавать Израилю, потому что для них это главный союзник. Также Трамп и его команда устали от Украины, так как какой-либо прибыли или пользы от нее они получить не могут. Невозможно извлечь ни многомиллиардные соглашения, ни ресурсы, ни политический престиж", – отметил эксперт.





Константин Блохин политолог-американист Очевидно, Зеленскому на США рассчитывать не стоит. Его единственная надежда – это Европа.

Срок президентских полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года, однако проведение новых выборов на Украине отложили из-за военного положения. Сам же он уходить явно не намерен, убежден Блохин.

"Скорее всего, до завершения СВО Зеленский свой пост не покинет, если только Запад не решит поставить кого-то другого. Зеленский не заинтересован в мире и считает, что европейцы будут поддерживать его в борьбе против России. Выборы будут откладывать, пока Зеленский не добьется своих целей", – заключил политолог.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в рабочих встречах саммита НАТО в Гааге. По его словам, он лично, а также лидеры США, Турции и Словакии не хотят сидеть с украинским коллегой за одним столом.

