Трамп заявил о тяжелом положении Зеленского перед саммитом НАТО

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в "тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеканал Fox News, который передает заявление главы Белого дома перед отлетом на саммит НАТО в Гаагу.

Такой комментарий американский лидер сделал после того, как у него спросили о возможной встрече с президентом Украины на саммите НАТО.

"Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела", – ответил Трамп.

Ранее Зеленский заявлял, что после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте его страну пригласили на саммит. Однако, как отмечали СМИ, лидеры стран НАТО не планируют принимать совместное заявление о военной поддержке Украины по итогам встречи в Гааге.

Журналисты подчеркивали, что события на Ближнем Востоке, в том числе удары США по Ирану, могут стать основным предметом обсуждений на саммите. По мнению СМИ, они отодвинут украинский вопрос на второй план.

Европейские дипломаты стран – участниц НАТО на протяжении нескольких дней пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге, чтобы обратить внимание Трампа на привлекательность сделки по повышению расходов на оборону. Это, как указали журналисты, понимает и сам Зеленский, который пытается "отчаянно напомнить о своей проблеме". Именно поэтому он планирует убедить главу Белого дома в необходимости ужесточения санкций против РФ.

Однако, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО. Именно поэтому организаторы встречи в Гааге не пригласили президента Украины на свои совещания.

