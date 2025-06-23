Kyodo: премьер Японии Исиба может отменить поездку на саммит НАТО

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Японский премьер-министр Сигэру Исиба собирается отказаться от участия в саммите НАТО, который состоится в Гааге 24–25 июня. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Kyodo.

Причина такого решения не разглашается. При этом в последние годы премьер Японии активно участвовал в саммитах НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте его страну пригласили на саммит. По словам президента Украины, глава МИД Андрей Сибига будет проводить консультации "насчет инфраструктуры" и итогов встречи в Гааге.

Однако, как сообщили СМИ, лидеры стран НАТО не планируют принимать совместное заявление о военной поддержке Украины на саммите в Гааге. Журналисты связали это с приостановкой новой помощи от США.

