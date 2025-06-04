AFP: страны НАТО не будут принимать заявление о военной поддержке Украины

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Лидеры стран НАТО не будут принимать совместное заявление о военной поддержке Украины на саммите в Гааге 24–25 июня. Об этом сообщает МК со ссылкой на Agence France-Presse.

Авторы материала связали это с приостановкой новой помощи от Соединенных Штатов.

Как сообщал украинский президент Владимир Зеленский, его страну пригласили на саммит после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. По словам Зеленского, глава МИД Украины Андрей Сибига будет проводить консультации "насчет инфраструктуры" и результатов саммита в Гааге.

При этом ранее украинский лидер выразил разочарование, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. По его мнению, это в том числе происходит из-за отсутствия поддержки со стороны США, которые являются главным союзником Альянса.

В ответ на это американский президент Дональд Трамп в очередной раз сказал, что Украина никогда не сможет войти в организацию. Более того, он считает, что Зеленский это понимает.