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30 мая, 10:36

Политика

Келлог сообщил о готовности США остановить расширение НАТО на восток

Фото: ТАСС/Zuma

США готовы остановить расширение НАТО к границам России. Об этом заявил спецпредставитель по Украине Кит Келлог, сообщает RT.

По словам политика, это вопрос безопасности России. Он также отметил, что как минимум четыре страны – участницы Североатлантического альянса выступили против принятия Украины в военно-политический блок.

Расширение НАТО на восток не добавило безопасности странам Восточной Европы, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это скорее привело к противоположному эффекту.

После вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс военная инфраструктура рано или поздно окажется на их территории. Стокгольм и Хельсинки понимают, что это приведет к последствиям для их безопасности, отметил Песков.

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