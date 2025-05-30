30 мая, 10:36Политика
Келлог сообщил о готовности США остановить расширение НАТО на восток
Фото: ТАСС/Zuma
США готовы остановить расширение НАТО к границам России. Об этом заявил спецпредставитель по Украине Кит Келлог, сообщает RT.
По словам политика, это вопрос безопасности России. Он также отметил, что как минимум четыре страны – участницы Североатлантического альянса выступили против принятия Украины в военно-политический блок.
Расширение НАТО на восток не добавило безопасности странам Восточной Европы, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это скорее привело к противоположному эффекту.
После вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс военная инфраструктура рано или поздно окажется на их территории. Стокгольм и Хельсинки понимают, что это приведет к последствиям для их безопасности, отметил Песков.
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