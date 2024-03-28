Активность НАТО в Восточной Европе заточена на подготовку столкновения с РФ – МИД

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В ведомстве назвали расширение румынской авиабазы очередным доказательством того, что Североатлантический альянс продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона. Кроме того, усиление коалиционных потенциалов происходит в Польше и Прибалтике, уточнили в российском МИД.

В министерстве считают, что такая активность НАТО носит провокационный характер, обостряет военную напряженность по периметру границ и создает дополнительные угрозы безопасности России.

"Будем отслеживать происходящее в Румынии, оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что на территории Румынии к 2040 году возведут крупнейшую в Европе военную базу НАТО возведут. Она должна появиться после расширения 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану, расположенной на востоке страны неподалеку от причерноморского города Констанца.

Общая стоимость военного объекта может составить 2,5 миллиарда евро. Работы по расширению военного комплекса уже начались – здесь могут разместить 10 тысяч американских военных вместе с их семьями.