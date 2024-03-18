Румыния к 2040 году построит крупнейшую в Европе военную базу НАТО

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Крупнейшую в Европе военную базу НАТО возведут на территории Румынии к 2040 году, пишет RT, ссылаясь на румынское телевидение.

Она должна появиться после расширения 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану, расположенной на востоке страны неподалеку от причерноморского города Констанца. Общая стоимость военного объекта может составить 2,5 миллиарда евро, подчеркнули в издании.

Работы по расширению военного комплекса уже начались – здесь могут разместить несколько тысяч американских военных вместе с их семьями, добавили там.

Ранее румынский президент Клаус Йоханнис заявил о планах стать кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. По его словам, он решил выдвинуть свою кандидатуру на основе своего опыта, который он получил в качестве президента страны.



До этого стало известно, что в минобороны Турции, Румынии и Болгарии заключили меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. По мнению представителя МО Турции, боевые действия на Украине формируют минную угрозу для безопасного передвижения судов. Решение о создании комитета было принято еще летом прошлого года.