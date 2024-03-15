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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал требования вернуть Румынии золотой запас, сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз украл у России активы на 300 миллиардов долларов и при этом просит вернуть золото Румынии.

"Сказать нечего, остается только послать", – заявил Медведев.

Он отметил, что в Европарламенте разыгрался аппетит. Политик также напомнил, что решение о национализации золота принимало советское правительство и Румыния это приняла.

Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал требование Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годах румынского золота и исторических архивов.

Отмечалось, что данный вопрос планируют поднять тогда, когда "региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами".