15 марта, 12:11Политика
Медведев прокомментировал требования вернуть Румынии золотой запас
Фото: kremlin.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал требования вернуть Румынии золотой запас, сообщает РИА Новости.
По его словам, Евросоюз украл у России активы на 300 миллиардов долларов и при этом просит вернуть золото Румынии.
"Сказать нечего, остается только послать", – заявил Медведев.
Он отметил, что в Европарламенте разыгрался аппетит. Политик также напомнил, что решение о национализации золота принимало советское правительство и Румыния это приняла.
Ранее сообщалось, что Европарламент поддержал требование Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годах румынского золота и исторических архивов.
Отмечалось, что данный вопрос планируют поднять тогда, когда "региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами".
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