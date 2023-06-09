Фото: depositphotos/JanPietruszka

Верховный суд Нидерландов принял решение о передаче скифского золота Украине, тем самым отклонив кассационную жалобу крымских музеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Апелляционный суд Амстердама, следует из материалов дела, в октябре 2021 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине.

"Это решение остается в силе", – говорится в сообщении.

Коллекция скифского золота из двух тысяч артефактов вывозилась из четырех музеев Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Тогда Крым еще не был частью России.

После выставки часть коллекции была отправлена на Украину. Другую часть артефактов Нидерланды оставили в стране до оглашения решения суда.

Позже музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров, объяснив, что в передаче золота Киеву нет смысла. Артефакты являются частью Крыма, в связи с чем должны находиться именно там, заявляли в культурных учреждениях полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстоятельства, заявил, что в Кремле поддерживают позицию по возвращению коллекции в Крым. Аналогичной позиции придерживаются в МИД РФ.



Глава Крыма заявил о готовности сделать все, чтобы скифское золото вернулось на полуостров