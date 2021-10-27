В МИД РФ прокомментировали решение суда Амстердама по скифскому золоту

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Решение суда Амстердама по скифскому золоту создает опасный прецедент и ставит под вопрос дальнейшие перспективы сотрудничества музеев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вердикт органа подрывает доверие между музейными сообществами разных стран.

"До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния", – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что суд принял такое решение только из политических мотивов. Захарова считает, что Амстердам проигнорировал факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крыма.

Мнение Захаровой разделяет и директор Центра политической информации Алексей Мухин. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он заявил, что суд руководствовался политическими мотивами. По его словам, решение не мотивировано никакими правовыми основами, в том числе международным правом.

"Я думаю, что это какая-то уступка со стороны европейского судебного сообщества Украине, которую сейчас все жалеют, которая осталась без газа, которая до сих пор не смогла решить проблемы гражданской войны на своей территории. Европейское сообщество решило дать Украине утешительный приз", – отметил Мухин.

По его мнению, РФ необходимо оспорить данное решение и выиграть процесс.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в амстердамский музей Алларда Пирсона в феврале 2014 года. В коллекции – более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро.

Когда в Крыму прошел референдум и полуостров вошел в состав России, золото находилось в Нидерландах. Тогда местный музей отказался передавать скифские артефакты как Украине, так и Крыму. Начались судебные тяжбы. В итоге суд встал на сторону Киева.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины". В крымских музеях назвали это решение катастрофическим.

