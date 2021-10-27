Глава СК поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с невозвращением скифского золота в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"Организовать проверку по данному факту поручено руководителю Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н.", – сказала Петренко.

Она пояснила, что это сделано после того, как апелляционный суд Амстердама решил передать коллекции скифского золота Украине. Она также добавила, что СК России даст оценку нарушению интересов государства в рамках правового поля.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины".

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.