Суд в Амстердаме постановил отдать скифское золото Украине

Скифское золото уедет в Киев. Такое решение принял суд в Нидерландах. В Крыму это назвали воровством.

Коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев в феврале 2014 года повезли на выставку в Амстердам. Когда в Крыму прошел референдум и полуостров вошел в состав России, золото находилось в Нидерландах.

Тогда местный музей отказался передавать скифские артефакты как Украине, так и Крыму. Начались судебные тяжбы. В итоге суд встал на сторону Киева.

В крымских музеях уже назвали это решение катастрофическим, но у них еще есть возможность подать апелляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.