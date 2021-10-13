Водителей предупредили о возможном лишении прав за долги – СМИ

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В ближайшее время Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена ограничить действие водительских прав миллиона должников. Об этом сообщает Autonews.ru.

Уточняется, что ФССП и раньше прибегала к подобной мере, однако лишь эпизодически. На этот раз ведомство договорилось с ГИБДД о систематическом порядке применения данного ограничения. Приостановка действия водительских удостоверений коснется неплательщиков по штрафам, должников по алиментам, а также нарушителей из числа пользователей каршеринга, в том числе тех, кто получил счета за повреждения автомобилей. При этом речь идет только о тех случаях, где сумма долгов превышает 10 тысяч рублей.

Срок ограничения может быть любым, однако его действие отменяется на следующий день после погашения долгов. Поскольку ФССП не имеет права забирать у водителей документы, следить за соблюдением данной меры станут сотрудники ГИБДД, которые будут отлавливать должников и в крайнем случае лишать их прав на срок до одного года в случае, если те сядут за руль.

Между тем координатор "Общества Синих Ведерок" и защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов считает, что действия судебных приставов приведут к массовому лишению граждан водительских прав. По его словам, порог в 10 тысяч рублей слишком мал в современных реалиях и сопоставим с двумя штрафами за парковку. Ситуацию усугубляет и то, что квитанции зачастую не приходят сразу, поэтому водителям приходится постоянно проверять их наличие самостоятельно.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

