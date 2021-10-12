В России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде – СМИ

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей. Об этом со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщает газета "Коммерсант".

Кроме того, будет проработан вопрос о пожизненном лишении прав для тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.

По словам Хуснуллина, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.

"Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания. <...> Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает", – сказал он.

Уточняется, что единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта поручено разработать МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации.

В Дептрансе Москвы изданию сообщили, что инициатива о создании единого механизма лишения прав продолжает строгую политику выбора сотрудников столичного метрополитена.

"В рамках прохождения медкомиссии машинистов проверяют на пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам. Управление любым транспортным средством в нетрезвом виде для наших работников недопустимо и в нерабочее время", – говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов. По ее словам, такая норма появится в новом Кодексе об административных правонарушениях. Его в ближайшее время планируется внести в Госдуму.

Проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами, устанавливающий минимальный штраф в размере пяти тысяч рублей, предложил внести в Мосгордуму Сергей Собянин. По словам Рукавишниковой, такая проблема актуальна и для других городов России.