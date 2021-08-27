Штраф за езду с громкой музыкой в ночное время могут ввести по всей России

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Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов. Об этом РИА Новости сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
По ее словам, такая норма появится в новом Кодексе об административных правонарушениях. Его в ближайшее время планируется внести в Госдуму.
Рукавишникова добавила, что штраф за подобные нарушения может взиматься и в дневное время.
Проект закона о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами, устанавливающий минимальный штраф в размере пяти тысяч рублей, предложил внести в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Рукавишниковой, такая проблема актуальна и для других городов России.
"Вследствие того, что подобные правонарушения регулярно совершаются не только в Москве, но и в других городах, планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время", – заявила сенатор.
Она отметила, что инициатива Сергея Собянина понятна и закономерна. По ее мнению, автомобилисты, ездящие по улицам без глушителя или сотрясающие все вокруг громкой музыкой, проявляют пренебрежение к правам других граждан.
"Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", – подчеркнула Рукавишникова.
Собянин рассказал о планах по усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
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