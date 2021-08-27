Стритрейсер рассказал об автомобилистах без глушителя

В Москве решили начать бороться с громкими машинами и мотоциклами. Речь идет о тех, кто ездит без глушителя или включает музыку на полную. Стритрейсер Егор объяснил, что намеренно никто глушитель не снимает.

"Ну да, у кого громкие выхлопы они мешают людям, а так… более безопасно. Специально никто глушитель не снимает, в основном у ребят, у которых нет глушителя, они занизили машину, и на лежачем полицейском оторвало. Когда ты слышишь не мотор, а противный звук выхлопа", – объяснил он.

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