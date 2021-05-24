В Госдуме выразили уверенность в безопасности канатных дорог на курортах РФ

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В Госдуме не планируют дополнительно проверять канатные дороги в курортных зонах РФ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, передает Агентство "Москва".

"У нас комплексно, системно проводятся проверки всех аттракционов, развлекательных центров, детских лагерей на соблюдение всех требований нормативно-правовых актов, технических регламентов на этот счет", – заявил депутат.

По словам Выборного, дополнительная экспертиза не требуется, поскольку мониторинг и анализ действующих требований к развлекательной инфраструктуре проводится регулярно. В ходе проверок оценивается соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил, а также технических регламентов.

Накануне, 23 мая, в Италии обрушился фуникулер на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне. Жертвами инцидента стали 13 человек.