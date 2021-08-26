Бочкарев: станция "Сокольники" БКЛ метро готова на две трети

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительная готовность станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70%, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
"На станции БКЛ "Сокольники" завершаются монолитные работы, а также возведение внутренних стен и перегородок", – рассказал Бочкарев.
Он напомнил, что станция "Сокольники" входит в состав строящейся части северо-восточного участка БКЛ. В него также входят станции "Рижская" и "Марьина Роща". Данный участок готов на 72%.
"На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка", – добавил Бочкарев.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" – оператора программы развития Московского метрополитена – Юрий Кравцов отметил, что строящаяся станция "Сокольники" включает два вестибюля и пересадку на действующую одноименную станцию красной линии метро.
"Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80%. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станции планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг", – подчеркнул Кравцов.
Он уточнил, что параллельно с этим на станции монтируются инженерные системы. Общая готовность архитектурной отделки станции составляет порядка 50%.
Декоративные элементы на путевых стенах станции "Сокольники" будут посвящены строительству первых станций столичной подземки.
Ранее Андрей Бочкарев заявил, что тоннели на участке "Мамыри" – "Бачуринская" Троицкой линии метро пройдены практически наполовину. Завершить тоннелепроходку планируют до конца года.
"Это наш город": станция "Текстильщики" БКЛ метро готова почти на 50%
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