Бочкарев: станция "Сокольники" БКЛ метро готова на две трети

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительная готовность станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70%, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"На станции БКЛ "Сокольники" завершаются монолитные работы, а также возведение внутренних стен и перегородок", – рассказал Бочкарев.

Он напомнил, что станция "Сокольники" входит в состав строящейся части северо-восточного участка БКЛ. В него также входят станции "Рижская" и "Марьина Роща". Данный участок готов на 72%.

"На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка", – добавил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" – оператора программы развития Московского метрополитена – Юрий Кравцов отметил, что строящаяся станция "Сокольники" включает два вестибюля и пересадку на действующую одноименную станцию красной линии метро.

"Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80%. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станции планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг", – подчеркнул Кравцов.

Он уточнил, что параллельно с этим на станции монтируются инженерные системы. Общая готовность архитектурной отделки станции составляет порядка 50%.

Декоративные элементы на путевых стенах станции "Сокольники" будут посвящены строительству первых станций столичной подземки.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что тоннели на участке "Мамыри" – "Бачуринская" Троицкой линии метро пройдены практически наполовину. Завершить тоннелепроходку планируют до конца года.