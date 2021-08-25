Движение на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро ввели в график. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на южном участке линии поезда следовали с увеличенными интервалами в направлении из центра. Уточнялось, что изменения в движении связаны с проверкой инфраструктуры.

