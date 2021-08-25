На участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов

На южном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов в направлении из центра. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Уточняется, что изменения в движении связаны с проверкой инфраструктуры.

Позднее в департаменте транспорта уточнили, что следование поездов вводится в график.

Ранее Сергей Собянин рассказал о запуске в тестовом режиме двухэтажного поезда на МЦК.

По словам мэра, состав будет ходить до 8 сентября, а затем пассажирам предложат проголосовать за введение такого поезда на постоянной основе.