Тоннели между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" готовы почти наполовину – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннели на участке "Мамыри" – "Бачуринская" Троицкой линии метро пройдены практически наполовину. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Перегон с двумя однопутными тоннелями между станционными комплексами "Мамыри" и "Бачуринская" будущей Троицкой линии пройден на 47%. Тоннелепроходку планируется завершить до конца года", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Бочкарев добавил, что щит "Евгения", задействованный в правом тоннеле, прошел уже 1 254 метра, тогда как "Дарья" в левом тоннеле – 1 114 метров. Станции при этом разделяет расстояние более чем в 2,5 километра.

Он также коснулся общей готовности станций строящейся Троицкой линии метро. Так, "Улица Генерала Тюленева" и "Мамыри" готовы примерно на четверть: там продолжаются монолитные работы. А "Новаторская" и "Тютчевская" – более чем на 40%: там приступили к отделке служебных помещений.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, наиболее высокая степень готовности в настоящее время у "Университета дружбы народов" – станция построена на 57%, идет засыпка котлована и монтаж инженерных систем.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской". При этом работы продолжаются еще на четырех участках линии. Все тоннели БКЛ планируют достроить до конца 2021 года.

