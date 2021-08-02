Москва полностью перейдет на электробусы к 2025 году – Мантуров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о планах развития электрического транспорта в Москве до 2025 года. Об этом он заявил в интервью для РБК ТВ.

По его словам, столица РФ занимает ведущее место в Европе по числу электробусов.

"600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", – объявил министр.

В начале июля в Москве запустили пятидесятый маршрут электробуса. Маршрут № 276 пролегает от остановки "Платформа Новогиреево" до остановки "Южное Измайлово".

По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, с 2021 года и далее в городе будут размещать по 200 зарядных станций для электротранспорта ежегодно. Он добавил, что примерно за 8 лет парк общественного транспорта Москвы перейдет на экологически чистую энергию.