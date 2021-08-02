Москва полностью перейдет на электробусы к 2025 году – Мантуров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о планах развития электрического транспорта в Москве до 2025 года. Об этом он заявил в интервью для РБК ТВ.
По его словам, столица РФ занимает ведущее место в Европе по числу электробусов.
"600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", – объявил министр.
В начале июля в Москве запустили пятидесятый маршрут электробуса. Маршрут № 276 пролегает от остановки "Платформа Новогиреево" до остановки "Южное Измайлово".
По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, с 2021 года и далее в городе будут размещать по 200 зарядных станций для электротранспорта ежегодно. Он добавил, что примерно за 8 лет парк общественного транспорта Москвы перейдет на экологически чистую энергию.
В 2022 году в Москве начнут обкатывать первый водородный электробус
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