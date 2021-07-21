В Москве будут устанавливать по 200 электрических зарядных станций ежегодно – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начиная с текущего года в Москве планируется устанавливать по 200 зарядных станций для электромобилей ежегодно. Об этом рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в интервью агентству Reuters.

"Сейчас в Москве около двух тысяч (электрических. – Прим. ред.) автомобилей, их число ежегодно увеличивается примерно на 10–15%. Для большего роста должна развиваться и зарядная инфраструктура", – объяснил он.

К 2023 году число зарядных станций в городе достигнет 600 штук, добавил он.

Ликсутов также коснулся вопроса обновления парка общественного транспорта, который в течение 8 лет, по его словам, полностью перейдет на использование экологически чистой энергии.

Он подчеркнул, что, основываясь на опыте других стран, Москва будет развивать зарядную инфраструктуру с опережением, чтобы стимулировать спрос в будущем. Кроме того, будет упрощен порядок установки частных зарядных станций.

По состоянию на начало 2021 года в России на 45 миллионов автомобилей с ДВС приходилось 11 тысяч электрических машин. Между тем в Евросоюзе в 2019 году зарегистрировали более 1 миллиона электромобилей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2022–2023 годах по двум маршрутам на Москве-реке будут запущены электрические пассажирские суда. При этом ходить они будут как летом, так и зимой. На пути их следования создадут специальные мини-вокзалы, чтобы пассажирам было комфортно ожидать новые речные трамвайчики.

