В Москве будут устанавливать по 200 электрических зарядных станций ежегодно – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Начиная с текущего года в Москве планируется устанавливать по 200 зарядных станций для электромобилей ежегодно. Об этом рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в интервью агентству Reuters.
"Сейчас в Москве около двух тысяч (электрических. – Прим. ред.) автомобилей, их число ежегодно увеличивается примерно на 10–15%. Для большего роста должна развиваться и зарядная инфраструктура", – объяснил он.
К 2023 году число зарядных станций в городе достигнет 600 штук, добавил он.
Ликсутов также коснулся вопроса обновления парка общественного транспорта, который в течение 8 лет, по его словам, полностью перейдет на использование экологически чистой энергии.
Он подчеркнул, что, основываясь на опыте других стран, Москва будет развивать зарядную инфраструктуру с опережением, чтобы стимулировать спрос в будущем. Кроме того, будет упрощен порядок установки частных зарядных станций.
По состоянию на начало 2021 года в России на 45 миллионов автомобилей с ДВС приходилось 11 тысяч электрических машин. Между тем в Евросоюзе в 2019 году зарегистрировали более 1 миллиона электромобилей.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2022–2023 годах по двум маршрутам на Москве-реке будут запущены электрические пассажирские суда. При этом ходить они будут как летом, так и зимой. На пути их следования создадут специальные мини-вокзалы, чтобы пассажирам было комфортно ожидать новые речные трамвайчики.
На Москве-реке скоро могут появиться пассажирские суда на электричестве
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