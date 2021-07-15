Пассажирские электрические суда запустят по Москве-реке в 2022 году – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажирские электрические суда будут запущены по двум маршрутам на Москве-реке в 2022 году, рассказал Сергей Собянин во время осмотра макета будущего московского электрического судна у причала "Зарядье".

Мэр пояснил, что электрические речные трамвайчики будут ходить по Москве-реке не только летом, но и зимой. По словам Собянина, эта особенность нового вида городского транспорта является очень важной, поскольку Москва является северным городом, в котором значительная часть речного сезона закрыта для обычных судов.

"Необходимо еще добавлять конструкции, возможность проходить по мелкому льду и при этом не прекращать движение даже зимой. Помимо этого, необходимо создать мини-вокзалы, комфортные для ожидания пассажиров. Такой проект создан. Мы его запускаем. В 2022–2023 годах будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными такими вокзалами. В дальнейшем будем их развивать, если они будут пользоваться популярностью москвичей", – заявил Собянин.

По его словам, новый транспорт будет соответствовать всем современным технологическим решениям. Также мэр напомнил, что впервые речные пассажирские трамвайчики стали курсировать по Москве-реке почти 100 лет назад.

"Этот регулярный пассажирский транспорт существовал вплоть до 2006 года, но после этого пассажирские трамвайчики перестали ходить по Москве-реке и остались только одни туристические. Москвичи помнят об этом интересном водном пассажирском сообщении, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта, регулярного городского", – уточнил он.

Первыми регулярными маршрутами электрических судов станут следующие: от Киевского вокзала через "Сити" в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Маршруты будут корректироваться в соответствии с пожеланиями москвичей. Оплату проезда пассажиры смогут производить картами "Тройка" и проездными билетами, а также банковскими картами и с помощью биометрической системы. Провозная способность каждого маршрута составит 15–16 тысяч пассажиров в сутки.

Каждое судно рассчитано на 42 посадочных места, два из которых предназначены для маломобильных граждан, и будет составлять примерно 22 метра. Пассажирский салон будет оснащен информационными экранами и USB-портами для зарядных устройств, площадками для парковки самокатов и велосипедов. Также в нем будет обеспечен бесплатный Wi-Fi. Осмотреть макет речного судна у причала "Зарядье" можно до конца августа.

Конкурс на производство и поставки экологически чистых речных электрических судов будет объявлен уже в ближайшее время. Планируется, что закупки будут производиться по сервисным контрактам жизненного цикла, включающим обязательства производителя по ремонту и техническому обслуживанию трамвайчиков в течение 15 лет.

"Будущие речные суда будут на 100% экологичными, без вредных выбросов, как наши электробусы. Это очень важно для московской акватории и здоровья всех жителей. Наше обязательное условие для поставщика – сервисный контракт. Это значит, что ремонт и техобслуживание остается за производителем в режиме 24/7 в течение 15 лет. Это даст нам уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и будет производить надежный транспорт для ежедневных перевозок москвичей и гостей города", – подчеркнул руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

24 апреля в столице прошел парад судов по Москве-реке. Корабли плыли от Новоспасского моста. Парадом официально открылся сезон летней навигации.