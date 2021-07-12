Дептранс призвал москвичей не приобретать билеты на речные прогулки с рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Дептрансе призвали граждан не покупать билеты на речные прогулки с причалов Северного речного вокзала с рук, сообщает пресс-службе ведомства.
"Прокатиться на речном кораблике в знойный день – отличное решение! Поэтому, отправляясь в мини-путешествие с причалов Северного речного вокзала, приобретайте билеты только в официальной кассе Мосгортранса", – говорится в сообщении.
Касса расположена на набережной между восьмым и девятым причалами.
Ранее сообщалось, что с начала открытия навигации Северный речной вокзал в столице принял более 60 тысяч пассажиров.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, большинство пассажиров пользуются прогулочными маршрутами. В выходные дни каждый час отправляются по пять таких теплоходов.
Москвичам предлагают прогулки на теплоходах