Дептранс призвал москвичей не приобретать билеты на речные прогулки с рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Дептрансе призвали граждан не покупать билеты на речные прогулки с причалов Северного речного вокзала с рук, сообщает пресс-службе ведомства.

"Прокатиться на речном кораблике в знойный день – отличное решение! Поэтому, отправляясь в мини-путешествие с причалов Северного речного вокзала, приобретайте билеты только в официальной кассе Мосгортранса", – говорится в сообщении.

Касса расположена на набережной между восьмым и девятым причалами.

Ранее сообщалось, что с начала открытия навигации Северный речной вокзал в столице принял более 60 тысяч пассажиров.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, большинство пассажиров пользуются прогулочными маршрутами. В выходные дни каждый час отправляются по пять таких теплоходов.

