Свыше 60 тыс пассажиров принял Северный речной вокзал с момента открытия навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала открытия навигации Северный речной вокзал в столице принял более 60 тысяч пассажиров, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По информации диспетчерской службы Северного речного вокзала, за период с 24 апреля было отмечено около 1,5 тысячи подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил более 60 тысяч человек", – рассказал вице-мэр.

По его словам, большинство пассажиров пользуются прогулочными маршрутами. В выходные дни каждый час отправляются по пять таких теплоходов.



Бирюков отметил, что в зоне ответственности диспетчерской Северного речного вокзала находятся 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов.

"В рамках масштабного преображения Северного речного вокзала специалисты комплекса городского хозяйства полностью перестроили все причалы, их инженерию и павильоны досмотра", – добавил он.

Пассажирская навигация подразумевает не только круизные и прогулочные рейсы, но и регулярные транспортные маршруты. От Северного речного вокзала можно быстро добраться на теплоходе до Химок. В часы пик действуют скидки, оплатить проезд можно будет с помощью карты "Тройка".

Ранее стало известно, что в южной части набережной парка Северного речного вокзала обустроили зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучий причал для маломерных судов.

Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища.