Баженов считает, что транспорт должен быть в шаговой доступности каждого москвича

Фото: Максим Манюров
Московский транспорт отметил день своего рождения 10 июля. Лидер общественной организации Тимофей Баженов поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником и прокомментировал модернизацию транспортной сети, которая должна стать доступной для каждого жителя столицы.
Он рассказал, что сегодня в городе действуют 17 видов транспорта. По его словам, это больше, чем во многих мегаполисах мира.
"Транспорт должен быть в шаговой доступности каждого москвича. И нам, безусловно, есть куда расти. Но не менее важно сохранять достигнутое. Для жителей Северо-Востока столицы по-прежнему остается открытым вопрос сохранения Московского монорельса – уникальной не только для Москвы, но и для всей России транспортной магистрали", ― сказал тележурналист.
Баженов добавил, что в столице планомерно растет доступность экологически чистых транспортных сетей. В следующем году власти Москвы планирует запустить два речных маршрута. Еще через год в городе установят 600 зарядных станций для электротранспорта. В ближайшие несколько лет все городские парки свяжет сеть велодорожек.
Тележурналист выразил обеспокоенность благоустройством города. Он предлагает запретить ввод в эксплуатацию новостроек, не обеспеченных необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.
Ранее Баженов заявил, что принятый президентом РФ обширный экологический блок отображает его видение на сегодняшние экологические проблемы.
Лидер общественного движения уверен, что россияне способны самостоятельно контролировать сферу окружающей среды, в связи с чем он инициировал развитие института общественных инспекторов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: