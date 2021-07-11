Баженов считает, что транспорт должен быть в шаговой доступности каждого москвича

Фото: Максим Манюров

Московский транспорт отметил день своего рождения 10 июля. Лидер общественной организации Тимофей Баженов поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником и прокомментировал модернизацию транспортной сети, которая должна стать доступной для каждого жителя столицы.

Он рассказал, что сегодня в городе действуют 17 видов транспорта. По его словам, это больше, чем во многих мегаполисах мира.

"Транспорт должен быть в шаговой доступности каждого москвича. И нам, безусловно, есть куда расти. Но не менее важно сохранять достигнутое. Для жителей Северо-Востока столицы по-прежнему остается открытым вопрос сохранения Московского монорельса – уникальной не только для Москвы, но и для всей России транспортной магистрали", ― сказал тележурналист.

Баженов добавил, что в столице планомерно растет доступность экологически чистых транспортных сетей. В следующем году власти Москвы планирует запустить два речных маршрута. Еще через год в городе установят 600 зарядных станций для электротранспорта. В ближайшие несколько лет все городские парки свяжет сеть велодорожек.

Тележурналист выразил обеспокоенность благоустройством города. Он предлагает запретить ввод в эксплуатацию новостроек, не обеспеченных необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.

Ранее Баженов заявил, что принятый президентом РФ обширный экологический блок отображает его видение на сегодняшние экологические проблемы.

Лидер общественного движения уверен, что россияне способны самостоятельно контролировать сферу окружающей среды, в связи с чем он инициировал развитие института общественных инспекторов.