В Москве запустили пятидесятый маршрут электробуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршрут № 276 стал электробусным. Он стал юбилейным, пятидесятым, для столицы и вторым для востока Москвы, сообщает Telegram-канал Дептранса города.

"В таком мегаполисе, как Москва, к вопросам экологии надо подходить с особой серьезностью – качество воздуха, которым мы дышим, важно для здоровья жителей города, особенно для детей, у которых еще довольно хрупкий иммунитет. Сегодня в городе работают уже 50 "зеленых" маршрутов – работа электробусов сокращает вредные выбросы в атмосферу и делает воздух чище. До конца года таких маршрутов будет порядка 75", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробусы по номером 276 проследуют по маршруту:



Платформа Новогиреево

Свободный проспект

Метро "Новогиреево"

Большой Купавенский проезд

Улица Чечулина (обратно: Челябинская улица)

Южное Измайлово