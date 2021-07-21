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Транспорт

13:38

В московских электробусах начали тестировать систему SOS-реагирования

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начался процесс тестирования системы SOS-реагирования в столичных электробусах, передает "Интерфакс".

"ГУП "Мосгортранс" совместно с АО "ГЛОНАСС" и Росгвардией начал тестировать систему "ЭРА-ГЛОНАСС". (...) Систему (...) уже установили на 300 электробусах", – заявил собеседник информагентства.

Система построена таким образом, что в случае ЧП водитель сможет запросить выезд группы реагирования вневедомственной охраны Росгвардии. В Москве специалисты прибывают на вызов не дольше чем за семь минут.

В рамках тестирования, которое продлится три месяца, систему установят на 1 тысячу машин. Впоследствии ее распространят на все электробусы столицы и в регионы РФ.

Ранее в июле в Москве запустили уже 50-й маршрут электробуса. Речь идет о маршруте № 276 на востоке столицы. Он пролегает в районе платформы Новогиреево, одноименной станции метро и в Южном Измайлове.

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