Суд запретил продажу в России ряда моделей смартфонов Samsung

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Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics продажу в России ряда моделей смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дополнительное решение суда по иску швейцарской Sqwin SA.
В июле 2021 года суд запретил продажу смартфонов с системой Samsung Рау. Однако тогда о конкретных моделях не сообщалось. Сейчас в список попала 61 модель – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
В суде заявили, что использование Samsung Pay нарушает права на изобретение системы электронных платежей. Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
Ранее компания Samsung представила новые "раскладушки" Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также стилусы S Pen Fold Edition и S Pen Pro.
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