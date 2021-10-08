Посольство РФ в Черногории получило уведомление о задержании Исмаилова и Чуяна

15:27
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посольство России в Черногории получило официальные уведомления от местных властей о задержании бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Получили подтверждение по Исмаилову. Да, это у нас есть. Официальное подтверждение от черногорских властей. Стандартная процедура", – рассказали в посольстве.
При этом в посольстве заявили, что у них нет официальной информации о подготовке запроса о выдаче бизнесмена России. Однако в черногорском суде рассказали, что власти страны должны получить запрос на выдачу России арестованного Исмаилова не позднее 40 дней от даты ареста. В противном случае мужчину выпустят на свободу.
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице. Согласно версии следствия, экс-владелец Черкизовского рынка организовал убийство двух предпринимателей в 2016 году. Исполнитель – Мехман Керимов – осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Весной 2017 года суд признал бывшего владельца Черкизовского рынка банкротом и разрешил продавать его имущество. Исмаилов и его брат Вагиф числились в международном розыске.
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