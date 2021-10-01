В Черногории арестовали российского гражданина

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Полиция Черногории арестовала российского гражданина по запросу Интерпола после розыска, который длился несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление полиции Черногории.

"Лишен свободы И. Ч. 55 лет, гражданин РФ, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку <...> и злоупотребление служебным положением", – говорится в сообщении.

Российский гражданин был задержан в Тивате. Отмечается, что Высший суд в Подгорице вынес меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным портала IN4S, речь идет об экс-банкире Игоре Чуяне, который с 2012 по 2018 год незаконно получил более 340 миллионов рублей.

В июле 2018 года его сняли с поста руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Эту должность он занимал с января 2009 года.

