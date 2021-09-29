В МИД РФ заявили, что ожидают от Чехии скорейшего освобождения Франчетти

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Россия ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения россиянина Александра Франчетти, сказал РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Он считает, что инцидент не несет позитива в отношения между странами, которые и так переживают сложные времена.
"Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации дела Александра Франчетти в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина", – сказал Тяпкин.
Он также уточнил, что российское посольство в Праге находится в полном контакте с Франчетти, его адвокатом и родственниками.
О задержании Франчетти в аэропорту Праги стало известно 12 сентября. Основанием стал ордер на арест, выданный Украиной.
По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, на Украине россиянину грозит уголовная ответственность.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.
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