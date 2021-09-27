Дочь Франчетти рассказала об условиях его содержания в тюрьме Праги

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Фото: AP Photo/Petr David Josek
Дочь задержанного россиянина Александра Франчетти Диа рассказала, что отца содержат в хороших условиях в тюрьме Праги. Об этом сообщает ТАСС.
"Ему обеспечены хорошие условия содержания. Он болен, но у него есть там (в тюрьме. – Прим. ред.) доктор, к которому всегда может обратиться", – сообщила она.
О задержании Франчетти в аэропорту Праги стало известно 12 сентября. Основанием стал ордер на арест, выданный Украиной.
По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, на Украине россиянину грозит уголовная ответственность.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.
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