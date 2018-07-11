Медведев назначил нового руководителя Росалкогольрегулирования

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Игоря Чуяна сняли с поста руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по его просьбе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, говорится на сайте правительства РФ.

Чуян был главой ведомства с января 2009 года.

Новым главой Росалкогольрегулирования назначили Игоря Алешина, который ранее занимал должность генерального директора "Союзплодоимпорта".

Ранее Медведев освободил от должности заместителя министра энергетики России Кирилла Молодцова.