Медведев освободил от должности замминистра энергетики

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов покинул свой пост. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Причина увольнения – переход на другую работу, говорится на портале правовой информации.

Молодцов, как сообщили в Минэнерго, покинет министерство уже в пятницу, передает ТАСС.

По словам чиновника, пять лет он работал с удовольствием. Своей заслугой он назвал закон о газификации, который, по его мнению, принесет пользу всем. Ранее он занимался вопросами нефтегазовой отрасли в Минэнерго.