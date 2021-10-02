Вопрос политубежища для Исмаилова суд рассмотрит отдельно

Арестованный в Черногории бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов останется под стражей до решения о выдаче его России. Вопрос политического убежища для него суд рассмотрит отдельно: после соответствующей просьбы бизнесмена отправили в экстрадиционный изолятор.

Защита обжаловала решение обжаловала постановление об аресте, посчитав его необоснованным, рассказала адвокат предпринимателя Марина Русакова.

В России Исмаилова обвиняют в двойном убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. За все это ему грозит пожизненный срок. Несколько лет он был в бегах, его разыскивали и по линии Интерпола.

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