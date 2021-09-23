В Петербурге задержали мошенников, обманувших итальянский футбольный клуб на 800 тыс евро

Полиция Петербурга задержала мошенников, которые похитили почти миллион евро у европейского футбольного клуба.

Когда в квартире появились оперативники, один из подозреваемых решил спрятаться за окном. Он вылез на балкон 17-этажного дома и чуть не упал, полицейские едва успели затащить его обратно.

Предполагаемые аферисты – выходцы из Западной Африки. Следствие считает, что они разработали криминальную схему, связанную с трансфером футболиста из датского клуба.

Узнав, что спортсменом интересуется популярная итальянская команда, мошенники купили поддельный паспорт, открыли счет в банке и все реквизиты отправили итальянской стороне. Те перевели за трансфер 800 тысяч евро – почти 70 миллионов рублей.

Часть денег подозреваемые быстро успели потратить, на остальную сумму был наложен арест. Все четверо находятся под стражей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.