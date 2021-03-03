Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала

Видео: управление МВД России по Кировской области

В Кирове полицейские задержали подозреваемого в краже денег из кассы магазина, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Кирову.

По предварительным данным, в одном из круглосуточных магазинов пропали деньги из кассы. Благодаря записи на камере наблюдения следователи сумели установить личность злоумышленника.

"Установлено, что около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", – рассказали в пресс-службе.

Подозреваемым оказался кировчанин 1989 года рождения. В ведомстве отметили, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции. В совершении кражи он сознался.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Москве женщину задержали по подозрению в краже драгоценностей на 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".