Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала

18:47
По предварительным данным, в одном из круглосуточных магазинов пропали деньги из кассы. Благодаря записи на камере наблюдения следователи сумели установить личность злоумышленника.
"Установлено, что около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", – рассказали в пресс-службе.
Подозреваемым оказался кировчанин 1989 года рождения. В ведомстве отметили, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции. В совершении кражи он сознался.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее в Москве женщину задержали по подозрению в краже драгоценностей на 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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